Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром»

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столица впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме «Биопром» в Геленджике, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, на стенде «Создано московскими врачами» участникам выставки показали разработанные столичными специалистами инновационные проекты, которые уже внедряют в городских клиниках.

«Это, например, ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, обладающий точностью 92%, первая в мире омиксная диагностика риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93% и многое другое», — уточнила вице-мэр.

Также среди разработок, представленных в Геленджике, выделим отечественную платформу для CAR-T-терапии рака, которая стоит втрое дешевле зарубежных аналогов, технологию 3D-биопечати индивидуальных имплантов для восстановления слуха, а также комплекс технологий для пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, благодаря которому срок реабилитации сокращается с шести месяцев до шести недель. По нему уже проведено более 1,5 тыс. операций.

Анастасия Ракова отметила, что правительство Москвы активно инвестирует в развитие медицинских технологий. «При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов, — подчеркнула заммэра. — Поэтому мы создаем все условия, чтобы наши медики совместно с учеными ведущих научных центров страны становились авторами новых подходов к лечению пациентов».

Вице-мэр добавила, что все проекты реализованы в рамках грантовой программы мэра Москвы, согласно которой ежегодно более 1 млрд руб. направляется на медицинские исследования и разработки. По ее мнению, технологии, созданные благодаря таким мерам, в том числе получают высокую оценку международного профессионального сообщества, а участие в форуме «Биопром» стало началом системного взаимодействия между клиниками, предприятиями и федеральными ведомствами.