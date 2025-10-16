Умер генерал-полковник Николай Кизюн

Николай Кизюн (Фото: Региональная общественная организация «Новосибирское землячество»)

Генерал-полковник Николай Кизюн умер в возрасте 97 лет, сообщил РБК его адвокат Александр Зорин.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня на 98-м году жизни скончался генерал-полковник Кизюн Николай Фадеевич», — сказал адвокат.

Зорин уточнил, что генерал-полковник скончался в московской больнице им. Юдина.

Генерал-полковник Кизюн родился в 1928 году в Сибири. В годы войны учился и работал на элеваторе, после школы поступил в Харьковское танковое училище. Служил в Германии, затем в Белоруссии и Прикарпатье. Занимал руководящие должности в политуправлениях дивизий, армий и военных округов, служил в Германии, Сибири, на Дальнем Востоке и Афганистане. В 1992 году уволился из армии в звании генерал-полковника после 47 лет службы и занялся общественной деятельностью. Его сын Сергей, как и отец, дослужился до звания генерал-полковника.

Является кавалером ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, а также орденов и медалей Афганистана и Монголии. Неоднократно участвовал в парадах Победы.

Как сообщает «Московский комсомолец», ранее Кизюн стал жертвой мошенников и чуть не остался без жилья. По данным издания, к генерал-полковнику пришла вдова его сына, генерал-полковника Сергея Кизюна, со своим сыном и нотариусом.

Они убедили пенсионера подписать документы на имущество и аргументировали это просьбой его покойного сына. Ветеран согласился и в результате лишился прав на квартиру, сбережений сына и другого имущества, которое мог получить по наследству. По информации «МК», в ситуацию вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.