В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак

Фото: Оксана Король / Бизнес Online / Global Look Press

В Госдуме разрабатывают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить права владельцев крупных пород. Межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок к законопроекту, уже одобренному в первом чтении 24 сентября, сообщают «Известия».

Изначальный документ запрещал выгул потенциально опасных пород детьми до 16 лет и пьяными гражданами, но правительство попросило его доработать, указав, что опасность могут представлять все крупные собаки независимо от породы.

Депутаты предлагают два основных подхода. Первый вариант — расширить действующий перечень из 12 потенциально опасных пород, которые редко встречаются в России. Второй, более радикальный вариант — установить ограничения по росту собаки: запретить выгул всем собакам высотой в холке более 30 или 40 см. При этом для разных возрастных групп предлагаются разные ограничения: детям до 14 лет могут запретить выгуливать собак выше 30 см, а подросткам от 14 до 16 лет — выше 40 см.

Член рабочей группы Александр Спиридонов пояснил, что в любом случае в особый перечень попадут породы, которые неоднократно фигурировали в случаях нападения на людей: ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. Все предложения собраны в одном документе и уже направлены в правительство для согласования.