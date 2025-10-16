 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали прохладную погоду без осадков до конца недели

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Столбик термометра в дневное время будет находиться на отметке около 6 градусов. Влажность воздуха — около 82%. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2.7 м/с с порывами до 6.9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

До конца недели москвичей ожидает стабильная и прохладная погода. Дневные температуры будут варьироваться в пределах от 4 до 8 градусов, ночные — могут опускаться до 0 градусов. Вероятность осадков остается минимальной, небо будет преимущественно затянуто облаками, но без существенных дождей. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 746—748 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
прогноз Погода Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Трамп разрешил ЦРУ секретные операции против режима Мадуро Политика, 07:41
За ночь российская ПВО сбила 51 дрон Политика, 07:38
Стоимость золота впервые в истории превысила $4250 за унцию Инвестиции, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:33
«Отрасль попала в тиски». Что будет с металлургами и их акциямиПодписка на РБК, 07:30
Москвичам пообещали прохладную погоду без осадков до конца недели Общество, 07:27
Бизнес выступил против монополии МЧС на пожарную охрануПодписка на РБК, 07:01
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Канадские ученые предупредили о риске затопления прибрежных городов Общество, 06:58
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников Политика, 06:52
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
ABC узнал, что центр по восстановлению Газы начнет работу в ближайшие дни Политика, 06:31
ПВО сбила несколько дронов, летевших на Воронежскую область Политика, 05:57
Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны Политика, 05:53
Аэропорт Тамбова возобновил работу Политика, 05:35