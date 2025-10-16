Москвичам пообещали прохладную погоду без осадков до конца недели

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Столбик термометра в дневное время будет находиться на отметке около 6 градусов. Влажность воздуха — около 82%. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2.7 м/с с порывами до 6.9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

До конца недели москвичей ожидает стабильная и прохладная погода. Дневные температуры будут варьироваться в пределах от 4 до 8 градусов, ночные — могут опускаться до 0 градусов. Вероятность осадков остается минимальной, небо будет преимущественно затянуто облаками, но без существенных дождей. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 746—748 мм рт. ст.