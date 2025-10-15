 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского, указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что награда была присуждена за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Лаосской Народно-Демократичной Республикой.

Лаос допустил перенаправление части поставок кофе из США в Россию
Политика
Фото:Thomas Schoch / Wikipedia

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждают госслужащих за «особые услуги в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты».

В июле Сисулит прибыл с официальным визитом в Россию и в честь 65-летия установления дипломатических отношений подарил Путину двух слонов.

Президент России, в свою очередь, назвал Сисулита близким другом России и отметил, что рост товарооборота между двумя странами за январь—май 2025 года составил почти 20%.

Также в сентябре премьер-министр Лаоса посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Лаос орден Александра Невского Владимир Путин награда
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью
Общество
Лаос допустил перенаправление части поставок кофе из США в Россию
Политика
Премьеры Монголии и Лаоса поблагодарили Путина за приглашение на ВЭФ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. В чем причины неудач Спорт, 00:01
Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского Политика, 15 окт, 23:48
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов Политика, 15 окт, 23:32
МВФ спрогнозировал мировой госдолг выше 100% ВВП к 2029 году Экономика, 15 окт, 23:31
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 15 окт, 23:24
Трамп заявил об обещании Моди не покупать нефть у России Политика, 15 окт, 23:16
В Луганске загорелся многоквартирный дом Общество, 15 окт, 23:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 15 окт, 23:00
Трамп заявил об усердной работе над разрешением конфликта на Украине Политика, 15 окт, 22:47
Путин открыл новые дороги в Сургуте, Татарстане и Карелии Общество, 15 окт, 22:47
Путин утвердил концепцию миграционной политики на четыре года Общество, 15 окт, 22:44
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 15 окт, 22:30
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле Политика, 15 окт, 22:28
Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве Политика, 15 окт, 22:27