Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского, указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что награда была присуждена за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Лаосской Народно-Демократичной Республикой.

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждают госслужащих за «особые услуги в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты».

В июле Сисулит прибыл с официальным визитом в Россию и в честь 65-летия установления дипломатических отношений подарил Путину двух слонов.

Президент России, в свою очередь, назвал Сисулита близким другом России и отметил, что рост товарооборота между двумя странами за январь—май 2025 года составил почти 20%.

Также в сентябре премьер-министр Лаоса посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.