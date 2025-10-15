В столичной скорой составили топ странных вызовов
Среди причин для вызова скорой помощи фигурировали следующие поводы: «муж заперся в ванной», «жена ушла», «на платформе лежит лось». Об этом сообщил московский департамент здравоохранения в своем телеграм-канале в 106-й день рождения столичной службы экстренной медпомощи.
Власти города спросили операторов о необычных звонках, которые им поступали. В топ вошли такие обращения:
- «Поставил капельницу, а она не капает»;
- «Два человека сидят на лавочке у подъезда»;
- «Считает себя богом, пытается себя покусать»;
- «У нас тут бунтует 500 человек! По поводу зарплаты бьют начальство»;
- «На платформе лось. Лежит». При дальнейших расспросах выяснилось, что человек потерял сознание на столичной платформе Лось;
- обращение о внезапных родах — в разговоре диспетчер выяснил, что роды идут у кошки;
- «Муж отказывается со мной разговаривать и заперся в ванной»;
- «Я ел устриц и крабов и, кажется, отравился»;
- «От меня ушла жена, помогите ее найти».
«На всякий случай напоминаем, что каждый неоправданный вызов отнимает драгоценное время у тех, кто действительно нуждается в помощи», — говорится в сообщении.
Столичная скорая совершила свой первый выезд 15 октября 1919 года. «На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова трудится около 11 тыс. сотрудников. Ежедневно больше 1 тыс. бригад совершают порядка 12 тыс. выездов. Время ответа диспетчера по номеру «103» составляет всего три-четыре секунды», — говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
