С начала года онкологию груди на ранней стадии нашли у 5,5 тыс. москвичек

Вице-мэр Ракова: с начала года РМЖ на ранней стадии выявили у 5,5 тыс. москвичек
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

С начала 2025 года столичные врачи выявили злокачественные новообразования молочных желез на ранней стадии более чем у 5,5 тыс. горожанок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, самым эффективным способом борьбы с онкологией молочной железы является ранняя диагностика, а ее основным методом остается маммография. Данное направление профилактического обследования рекомендуется каждой женщине, достигшей 40 лет, и столичные власти стараются обеспечить доступ к качественной диагностике, а при необходимости и к эффективному лечению, широкому кругу москвичек. «Мы непрерывно ведем работу в этом направлении и с каждым годом расширяем возможности московской медицины: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медицинской помощи, — уточнила вице-мэр. — Так, количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом».

В свою очередь, главный врач Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава Юрий Васильев отметил, что за последние пять лет врачи-рентгенологи проанализировали более 3 млн маммографий в рамках ОМС и более 1 млн из них — с двойным чтением с применением искусственного интеллекта. При таком способе нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет снимок и принимает окончательное решение.

«Каждое лучевое исследование проходит большой путь, который остается незаметным для пациента, — уточнил Васильев. — Снимки с цифрового оборудования городских медицинских учреждений загружаются в ЕРИС ЕМИАС, далее к работе со снимками подключаются ИИ-сервисы и врачи-рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики, которые производят описание. Только после этого результаты отправляются обратно лечащему врачу в медицинское учреждение, где он поставит пациенту диагноз. Основное количество маммограмм делается в профилактических целях и не имеет патологий». По его словам, такая система позволяет врачам обрабатывать большее количество снимков, сохраняя точность, ведь контроль результатов происходит сразу же на нескольких этапах.

Вице-мэр Ракова добавила, что в поддержку борьбы с онкологией молочной железы 15 октября будет включена розовая подсветка на ключевых объектах столицы: на «Солнце Москвы», высотках на Арбате и Крымском мосту, а также на Останкинской телебашне.

онкология медицинское исследование Москва Анастасия Ракова
