Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о продолжении дождей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 15 октября ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем столбики термометров будут держаться на отметке около 5 градусов тепла. Влажность воздуха высокая и достигает 89%. Ветер западного направления, дующий со скоростью 1,7 м/с, немного усилится к вечеру. Атмосферное давление остается на уровне 745 мм ртутного столба.

До конца недели в столице сохранится дождливая погода. Дневные температуры будут варьироваться от 4 до 7 градусов, ночные опустятся до 2–3 градусов. Ожидаются легкие дожди, временами переходящие в умеренные. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–747 мм ртутного столба.

