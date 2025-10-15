 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре

«Известия»: срок выплат детских и пенсионных пособий в ноябре сдвинут

Срок выплат по детским и пенсионным пособиям в ноябре 2025 года сдвинут в связи с празднованием Дня народного единства и переноса выходных дней. Об этом сообщает газета «Известия».

Поскольку 3 ноября станет выходным, а 1 ноября — рабочим днем, основные социальные выплаты будут перечислены досрочно, именно 1 ноября:

  • единое пособие,
  • выплаты на первого ребенка до трех лет,
  • пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих,
  • выплаты на ребенка военнослужащего до трех лет и пособия беременным.

Праздники в ноябре 2025 года. Как отдыхаем 4 ноября и в другие дни
Life
В ноябре всего 19 рабочих дней

Обычно такие выплаты происходят 3 числа, но в ноябре поступит раньше. 5 ноября будет начислено ежемесячное пособие из маткапитала, а 7 ноября работающие родители детей до 1,5 лет также получат выплаты досрочно. Переводы могут занять целый день. 

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Это государственный нерабочий праздничный день. Если он выпадает на субботу или воскресенье, предусмотрен перенос выходного.

Софья Полковникова
пособия День народного единства пенсионеры
