Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении

В Минюст направлено предложение вернуть советский формат свидетельства о рождении. Инициатива принадлежит депутату муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председателю Ассоциации производителей детских товаров Михаилу Ветрову, передает RT.

Ветров отметил в обращении к министру юстиции Константину Чуйченко, что внешний вид официальных документов, включая свидетельство о рождении, играет важную воспитательную роль, формируя у граждан чувство патриотизма.

Ветров напомнил, что советское свидетельство имело твердый зеленый переплет, тогда как современный бумажный документ де-факто является типовым с водяными знаками. Он призвал рассмотреть возможность возвращения дизайна, перекликающегося с советским, чтобы подчеркнуть преемственность визуального стиля и усилить воспитательный эффект.

Современное российское свидетельство о рождении — это лист формата А4 зеленого цвета, на котором печатают данные ребенка.

В России для получения свидетельства о рождении ребенку родители должны обратиться в ЗАГС или МФЦ с необходимыми документами, такими как паспорта и медицинское свидетельство о рождении из роддома. Кроме того, заявление можно оформить онлайн через портал Госуслуги, а затем лично забрать готовое свидетельство.