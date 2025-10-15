 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении

В Минюст направлено предложение вернуть советский формат свидетельства о рождении. Инициатива принадлежит депутату муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председателю Ассоциации производителей детских товаров Михаилу Ветрову, передает RT.

Ветров отметил в обращении к министру юстиции Константину Чуйченко, что внешний вид официальных документов, включая свидетельство о рождении, играет важную воспитательную роль, формируя у граждан чувство патриотизма.

Ветров напомнил, что советское свидетельство имело твердый зеленый переплет, тогда как современный бумажный документ де-факто является типовым с водяными знаками. Он призвал рассмотреть возможность возвращения дизайна, перекликающегося с советским, чтобы подчеркнуть преемственность визуального стиля и усилить воспитательный эффект.

Алла Пугачева рассказала о патриотизме во «время пираний»
Политика
Алла Пугачева

Современное российское свидетельство о рождении — это лист формата А4 зеленого цвета, на котором печатают данные ребенка.

В России для получения свидетельства о рождении ребенку родители должны обратиться в ЗАГС или МФЦ с необходимыми документами, такими как паспорта и медицинское свидетельство о рождении из роддома. Кроме того, заявление можно оформить онлайн через портал Госуслуги, а затем лично забрать готовое свидетельство.

Софья Полковникова
свидетельство о рождении СССР Минюст
