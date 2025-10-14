 Перейти к основному контенту
Общество
0

Генконсульство Италии подтвердило гибель профессора в Москве

Генконсульство Италии будет следить за делом о гибели Торелло в Москве
Альфонсо Торелло
Альфонсо Торелло (Фото: alfonsoschool / VK)

Генконсульство Италии в России подтвердило гибель основателя школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло. Там рассказали РБК, что следят за ходом расследования.

«Генеральное консульство Италии в Москве внимательно следит за делом о кончине господина Альфонсо Торелло и на данный момент не имеет других комментариев», — сказали в дипмиссии.

О смерти Торелло сообщила газета «Московский комсомолец». По ее данным, тело итальянца нашли в ночь на 11 октября возле дома по 2-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

По данным РЕН ТВ, профессор мог совершить суицид. Как рассказал источник издания, Торелло состоял на учете у психиатра и сообщил родным о планах покончить жизнь самоубийством.

В российской столице Торелло жил и работал последние несколько лет. Он открыл там школу итальянского языка Alfaschool, где внедрил собственную технику преподавания. Торелло было 53 года.

Теги
Валерия Доброва, Яна Баширова Яна Баширова
МИД Италии генконсульство смерть Москва
