Генконсульство Италии подтвердило гибель профессора в Москве
Генконсульство Италии в России подтвердило гибель основателя школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло. Там рассказали РБК, что следят за ходом расследования.
«Генеральное консульство Италии в Москве внимательно следит за делом о кончине господина Альфонсо Торелло и на данный момент не имеет других комментариев», — сказали в дипмиссии.
О смерти Торелло сообщила газета «Московский комсомолец». По ее данным, тело итальянца нашли в ночь на 11 октября возле дома по 2-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.
По данным РЕН ТВ, профессор мог совершить суицид. Как рассказал источник издания, Торелло состоял на учете у психиатра и сообщил родным о планах покончить жизнь самоубийством.
В российской столице Торелло жил и работал последние несколько лет. Он открыл там школу итальянского языка Alfaschool, где внедрил собственную технику преподавания. Торелло было 53 года.
