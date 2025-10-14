 Перейти к основному контенту
На Арбате 11 зданий получат архитектурную подсветку

Сюжет
Новости Москвы
Проектное решение
Проектное решение (Фото: mos.ru)

В Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой 11 зданий на улице Арбат, при этом установят более 700 светильников. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Подсветку получат здания разных эпох — от неоклассики до модерна, рассказал чиновник. В числе зданий, которые оснастят диодами, — доходный дом Скворцова, возведенный в начале ХХ века в стиле северного барокко. Его подсветка будет размещена вдоль карниза над третьим этажом и в пространствах между окнами второго и третьего этажей — таким образом, чтобы подчеркнуть декор фасада.

Другой объект — доходный дом Орловых, который датируется 1812 годом, а современный вид со всеми надстройками принял в 1889 году. Диоды установят в межоконных пространствах между этажами. Подсветкой дополнят и доходный дом Урусова, построенный в русском стиле в XIX веке.

«Основная задача — включить эти дома в единый светоцветовой образ Москвы», — заявил Бирюков. «Все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, — добавил заммэра. — Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство». Монтажом освещения будут заниматься энергетики столичной «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), подчеркнул чиновник.

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза, указал Бирюков. «В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов», — говорится в сообщении.

Теги
Москва Арбат архитектура
