 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Невестку экс-кандидата в президенты США нашли мертвой

Невестка экс-кандидата в президенты США Ромни найдена мертвой в Калифорнии
Фото: SantaClaritaValleySheriffsStation / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: SantaClaritaValleySheriffsStation / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой на улице в Калифорнии, пишет Los Angeles Times. С мая она проходила через бракоразводный процесс со старшим братом экс-кандидата в президенты Скоттом Ромни.

Тело нашли около торгового центра в городе Санта-Кларита в пятницу, 10 октября. Обстоятельства смерти 64-летней женщины пока устанавливаются. Следователи не исключают, что Ромни могла совершить самоубийство.

Сам Ромни в беседе с Daily Mail подтвердил смерть бывшей невестки и попросил не тревожить его близких расспросами. «Наша семья убита горем из-за утраты Кэрри, которая принесла тепло и любовь в нашу жизнь», — добавил он.

Ромни выбыл из числа претендентов на пост госсекретаря США
Политика

Скотт и Кэрри поженились 26 ноября 2016 года, детей у них не было. 81-летний брат Ромни подал на развод в мае 2025-го. Он сослался на непримиримые разногласия в заявлении о разводе и требовал от Кэрри вернуться к девичьей фамилии.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Митт Ромни США смерть
Материалы по теме
СМИ узнали о новой встрече Трампа с кандидатом на пост госсекретаря Ромни
Политика
Трамп назвал «замечательной» встречу с Ромни
Политика
Республиканец Ромни отказался от выдвижения на выборах президента США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика в Дагестане Общество, 17:19
Индекс альтсезона обвалился на 43% за неделю. Что это значит Крипто, 17:10
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026 Спорт, 17:08
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями Общество, 16:58
В Госдуме отреагировали на возможный перенос сроков нового утильсбора Авто, 16:56
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий Общество, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану Политика, 16:47
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Политика, 16:44
Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ Политика, 16:43
Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки Политика, 16:41
Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб. Общество, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Рынок акций упал на ожиданиях объявления США по поставкам оружия Украине Инвестиции, 16:33