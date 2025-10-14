Невестку экс-кандидата в президенты США нашли мертвой

Фото: SantaClaritaValleySheriffsStation / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой на улице в Калифорнии, пишет Los Angeles Times. С мая она проходила через бракоразводный процесс со старшим братом экс-кандидата в президенты Скоттом Ромни.

Тело нашли около торгового центра в городе Санта-Кларита в пятницу, 10 октября. Обстоятельства смерти 64-летней женщины пока устанавливаются. Следователи не исключают, что Ромни могла совершить самоубийство.

Сам Ромни в беседе с Daily Mail подтвердил смерть бывшей невестки и попросил не тревожить его близких расспросами. «Наша семья убита горем из-за утраты Кэрри, которая принесла тепло и любовь в нашу жизнь», — добавил он.

Скотт и Кэрри поженились 26 ноября 2016 года, детей у них не было. 81-летний брат Ромни подал на развод в мае 2025-го. Он сослался на непримиримые разногласия в заявлении о разводе и требовал от Кэрри вернуться к девичьей фамилии.