 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«КП» узнала, что Киркоров не вступил в наследство покойного отца

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Артист Филипп Киркоров не вступил в наследство отца Бедроса, скончавшегося полгода назад, сообщают «Комсомольская правда» и «МК».

Адвокат Александр Добровинский, который защищал интересы Филиппа Киркорова в нескольких громких делах, в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал это личным решением артиста: «Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом. На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог».

Добровинский отказался комментировать РБК причину решения артиста.

Прощание с Бедросом Киркоровым

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Как пишет «КП», Филипп является единственным наследником покойного.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

С 1966 года Киркоров принимал участие в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступали артисты из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР во главе с Леонидом Утесовым. Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София», которая исполнялась под оркестровую фонограмму. Киркоров стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате.

В 1970-х годах и начале 1980-х был солистом Московской областной филармонии, а с 1984-го — солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова. Среди песен, которые Бедрос Киркоров исполнял, — «Алеша» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), «Судьба» (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), «Я люблю тебя, Россия» (музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина), «Песня о Калитине» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Бориса Дубровина).

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Бедрос Киркоров Филипп Киркоров наследство
Филипп Киркоров фото
Филипп Киркоров
певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Материалы по теме
«Уникальный человек»: как в Москве простились с Бедросом Киркоровым
Общество
В Москве началось прощание с Бедросом Киркоровым
Общество
Умер Бедрос Киркоров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Пшеница подешевела до 5-летнего минимума на ожиданиях избытка предложения Инвестиции, 12:40
Минтруд заявил о более 7 млн получателей семейной налоговой выплаты Общество, 12:33
Что ждет рынок банковских услуг для малого и среднего бизнеса РБК Компании, 12:30
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Российские военные заняли Балаган в ДНР Политика, 12:29
Для тех, кто искал: пыльно-розовая шуба и символичная подвеска Стиль, 12:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Посол Венесуэлы ответил на вопрос о планах просить военную помощь России Политика, 12:25
В Польше рассказали о планах НАТО перевести танки на зеленую энергию Политика, 12:19
Мантуров поручил проработать отсрочку новых правил расчета утильсбора Бизнес, 12:18
Семья освобожденного из плена ХАМАС решила лично поблагодарить Путина Политика, 12:15
Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента Политика, 12:13
Дудь и Лебедев проиграли апелляции по делу о защите чести Мизулиной Политика, 12:11
В деле экс-судьи Момотова появилась проституция несовершеннолетних Политика, 12:08