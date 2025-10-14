«КП» узнала, что Киркоров не вступил в наследство покойного отца

Филипп Киркоров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Артист Филипп Киркоров не вступил в наследство отца Бедроса, скончавшегося полгода назад, сообщают «Комсомольская правда» и «МК».

Адвокат Александр Добровинский, который защищал интересы Филиппа Киркорова в нескольких громких делах, в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал это личным решением артиста: «Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом. На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог».

Добровинский отказался комментировать РБК причину решения артиста.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Как пишет «КП», Филипп является единственным наследником покойного.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

С 1966 года Киркоров принимал участие в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступали артисты из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР во главе с Леонидом Утесовым. Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София», которая исполнялась под оркестровую фонограмму. Киркоров стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате.

В 1970-х годах и начале 1980-х был солистом Московской областной филармонии, а с 1984-го — солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова. Среди песен, которые Бедрос Киркоров исполнял, — «Алеша» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), «Судьба» (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), «Я люблю тебя, Россия» (музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина), «Песня о Калитине» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Бориса Дубровина).

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».