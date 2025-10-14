В Финляндии построили завод для обслуживания истребителей F-35

Фото: Minh K Tran / Shutterstock

В Финляндии завершили строительство объекта по сборке и обслуживанию двигателей истребителей F-35 в Линнавуори, сообщила пресс-служба финской оборонной компании Patria.

«Строительство завода по сборке и обслуживанию двигателей истребителей F-35 в Линнавуори (регион Пирканмаа. — РБК) завершено в срок», — говорится в сообщении.

Компания Patria является стратегическим партнером Вооруженных сил Финляндии и отвечает за сборку, обслуживание и ремонт двигателей F-135.

Как уточнили в Patria, сначала производственные мощности завода будут использовать для сборки двигателей, а затем и для их обслуживания. По данным компании, первые финские истребители F-35A прибудут на базу ВВС Лапландии в Рованиеми в конце 2026 года. Их техническое обслуживание будет осуществляться на заводе на протяжении всего жизненного цикла финского парка F-35.

В августе Financial Times сообщил, что на фоне спецоперации на Украине европейские страны в три раза ускорили расширение оборонных заводов.

Одним из самых примечательных объектов издание называет завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на юге Венгрии. Там производят снаряды для боевой машины пехоты (БМП) KF41 Lynx, а в будущем планируют выпускать и другие типы вооружений, например боеприпасы для танков Leopard 2 и Panther.