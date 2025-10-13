 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала

В Смоленске прошла месса с мощами первого святого-миллениала католиков Акутиса

В католическом приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске прошла первая в истории России месса с иконой и мощами святого Карло Акутиса. Об этом сообщили в римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Акутис — первый католический святой из поколения «миллениалов». Его канонизировал папа римский Лев XIV в сентябре 2025 года.

В архиепархии уточнили, что литургию в смоленском приходе 12 октября сопровождала икона святого и реликвия второго класса — розарий с частичкой мощей. Желающие могли приложиться к ним и лично помолиться возле иконы. По завершении литургического богослужения его участники собрались в приходской библиотеке, которая носит имя Карло Акутиса.

Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK
Фото: Архиепархия Божией Матери в Москве / VK

Мальчик родился 3 мая 1991 года в Лондоне, где работал его отец. Несколько месяцев спустя семья переехала в Милан. Акутис обучался программированию и создавал веб-сайты духовной направленности, так как с раннего детства интересовался религией. В 15 лет он стал думать о карьере священника, но планам не суждено было сбыться: мальчику диагностировали лейкемию, от которой он умер в октябре 2006 года. Подростка похоронили в итальянском городе Ассизи, где в прошлом проповедовал обожаемый Акутисом святой Франциск.

Акутиса причислили к лику святых после случая в 2013 году с тяжелобольным мальчиком из Бразилии, который, как утверждает Ватикан, исцелился от рака поджелудочной железы после прикосновения к футболке умершего.

Вторым чудом католическая церковь признала выздоровление 21-летней девушки из Коста-Рики после серьезного падения с велосипеда во Флоренции в 2022 году. Она получила травму головы и находилась в критическом состоянии; тогда мать девушки совершила паломничество на могилу Акутиса.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Ватикан чудо Смоленск мощи религия
