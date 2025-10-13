Корпорация аборигенов Австралии вступилась за крокодила Старого Служаку

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Австралии представители коренных народов потребовали вернуть в дикую природу знаменитого морского крокодила по кличке Старый Служака, утверждая, что его поимка была «неправомерным арестом», сообщает The Guardian.

Рептилию длиной более 4 м, известную благодаря Стиву Ирвину (звезда телешоу «Охотник на крокодилов»), сотрудники службы охраны дикой природы Квинсленда забрали 8 сентября из национального парка Ринирру (Лейкфилд), сочтя ее «проблемной». Сейчас крокодил ожидает перевода на ферму.

Председатель Корпорации аборигенов Ринирру Элвин Лайалл направил министру окружающей среды Квинсленда письмо, в котором заявил, что действия властей основаны на «некорректных и устаревших» методах оценки поведения животных, а сам Старый Служака мог быть вовсе не тем крокодилом, которого планировали изъять.

Представитель департамента окружающей среды Квинсленда заявил, что изъятие крокодила было необходимо для обеспечения общественной безопасности, так как животное «демонстрировало повторяющееся и вызывающее беспокойство поведение».

Весной американская блогер Сэм Джонс покинула Австралию после скандала с видео, на котором она выхватила детеныша вомбата у матери. На опубликованных ею кадрах видно, как испуганная мать кружит рядом, а Джонс говорит на камеру: «Я поймала детеныша вомбата».

Видео вызвало волну возмущения, а власти начали проверку визы девушки. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что хочет «избавиться от этого человека». Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал поступок блогера возмутительным.