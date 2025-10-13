В Приморье гражданина КНР приговорили к 15 годам за контрабанду дериватов

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ханкайский районный суд Приморского края приговорил к 15 годам колонии строгого режима организатора контрабандисткой группировки из КНР за попытку провести на родину дериваты на сумму более 50 млн руб., а также оружие и боеприпасы к нему, сообщили в пресс-службе судебной системы Приморского края.

По данным суда, в январе 2018 года сотрудники правоохранительных органов вблизи государственной границы задержали транспортные средства с иностранцами внутри. При досмотре автомобилей они обнаружили запрещенные для перевозки в другую страну предметы — крупную партию дериватов на общую сумму более 50 млн руб, а также оружие и боеприпасы.

В ходе расследования было установлено, что 42-летний гражданин КНР создал преступную группировку для нелегальной перевозки из России в Китай дорогостоящих товаров, пользующихся большим спросом, в том числе частей особо ценных диких животных и растений. В нее вошли еще четыре жителя Китая, которые приехали в Приморский край и нашли тех, кто вовлечен в торговый оборот частей особо ценных диких животных и растений.

Против организатора преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.1 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 226.1 УК (контрабанда). Уголовные дела в отношении других лиц были выделены в отдельное производство.

Суд признал 42-летнего гражданина КНР виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, адвокаты подсудимого подали жалобу в Приморский краевой суд.

