Общество
0

В Приморье гражданина КНР приговорили к 15 годам за контрабанду дериватов

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ханкайский районный суд Приморского края приговорил к 15 годам колонии строгого режима организатора контрабандисткой группировки из КНР за попытку провести на родину дериваты на сумму более 50 млн руб., а также оружие и боеприпасы к нему, сообщили в пресс-службе судебной системы Приморского края.

По данным суда, в январе 2018 года сотрудники правоохранительных органов вблизи государственной границы задержали транспортные средства с иностранцами внутри. При досмотре автомобилей они обнаружили запрещенные для перевозки в другую страну предметы — крупную партию дериватов на общую сумму более 50 млн руб, а также оружие и боеприпасы.

В ходе расследования было установлено, что 42-летний гражданин КНР создал преступную группировку для нелегальной перевозки из России в Китай дорогостоящих товаров, пользующихся большим спросом, в том числе частей особо ценных диких животных и растений. В нее вошли еще четыре жителя Китая, которые приехали в Приморский край и нашли тех, кто вовлечен в торговый оборот частей особо ценных диких животных и растений.

Против организатора преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.1 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 226.1 УК (контрабанда). Уголовные дела в отношении других лиц были выделены в отдельное производство.

На Дальнем Востоке пресечена контрабанда слитков драгметаллов

Суд признал 42-летнего гражданина КНР виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, адвокаты подсудимого подали жалобу в Приморский краевой суд.

В сентябре сотрудники таможни Приморского края обнаружили в пункте пропуска «Пограничный» крупную партию беспилотников и комплектующих, прибывших из Китая. Там отметили, что коробки с дронами следовали в адрес российской фирмы и были задекларированы как товары народного потребления. В отношении компании было возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров).

Евгений Вахляев
Китай Приморский край контрабанда
