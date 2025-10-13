 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской

На Камчатском крае прогнозируют выпадение пепла в населенных пунктах, после того как Ключевской вулкан выбросил пепловый столб на высоту до 7 тыс. м, предупредило ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

После извержения вулкана Усть-Камчатск присыпало пеплом
Общество
Поселок&nbsp;Усть-Камчатск

Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов. Пока в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается.

Вероятность выноса и выпадения пепла сохранится до 17 октября.

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 10 км 12 августа. 9 августа еще один выброс пепла составил 11,5 км в высоту, тогда шлейф распространился в сторону Камчатского пролива, на его пути оказался поселок Усть-Камчатск.

В ночь на 30 июля в 161 км от побережья Камчатки на глубине 32 км произошло землетрясение. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, а затем повысила до 8,7. На следующий день, 31 июля, у побережья полуострова зафиксировали семь подземных толчков, наиболее сильный — магнитудой 6,7.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Ключевская сопка Камчатский край пеплопад выброс пепла
Материалы по теме
В районе Баранского вулкана на Курилах пропали 10 туристов
Общество
Поселок Ключи на Камчатке присыпало вулканическим пеплом
Общество
Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров Технологии и медиа, 07:30
Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю Общество, 07:13
Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской Общество, 07:10
Что происходит с продажами шин на фоне сокращения авторынкаПодписка на РБК, 07:00
В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль Общество, 06:55
Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области Политика, 06:34
В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон Общество, 06:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18