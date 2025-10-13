Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской

На Камчатском крае прогнозируют выпадение пепла в населенных пунктах, после того как Ключевской вулкан выбросил пепловый столб на высоту до 7 тыс. м, предупредило ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов. Пока в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается.

Вероятность выноса и выпадения пепла сохранится до 17 октября.

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 10 км 12 августа. 9 августа еще один выброс пепла составил 11,5 км в высоту, тогда шлейф распространился в сторону Камчатского пролива, на его пути оказался поселок Усть-Камчатск.

В ночь на 30 июля в 161 км от побережья Камчатки на глубине 32 км произошло землетрясение. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, а затем повысила до 8,7. На следующий день, 31 июля, у побережья полуострова зафиксировали семь подземных толчков, наиболее сильный — магнитудой 6,7.