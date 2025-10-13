Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексировали

Новый тариф начнет действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале.

Так, с 13 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет проиндексирована на 3 руб. — до 10 руб. за участок.

Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 руб. — не изменится.

МСД (Московский скоростной диаметр) — это дорога, которая проходит с севера на юг столицы от магистрали М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым» и имеет выход на трассу М-12 «Восток».

В феврале 2025 года проезд по МСД стал платным, но только в определенное время по будням. Так, проезд для автомобилей из Москвы и Подмосковья, а также автомобилей других регионов, которые не проезжают МСД транзитом, нужно оплачивать с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Всю магистраль разделили на девять участков, проезд по каждому из которых изначально стоил 5 руб. В июне этот тариф подняли до 7 руб.