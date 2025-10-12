 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла худрук Центрального дома работников искусств Энгилиса Погорелова

Энгилиса Погорелова
Энгилиса Погорелова (Фото: Центральный Дом работников искусств)

Художественный руководитель Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Георгиевна Погорелова ушла из жизни 9 октября 2025 года на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Энгилиса Погорелова посвятила ЦДРИ более 60 лет. Она начинала работу заведующей секцией по работе с творческой молодежью, позже была избрана директором — художественным руководителем, а с 2015 года занимала должность председателя правления ЦДРИ.

Центральный дом работников искусств (ЦДРИ) основан в 1930 году по инициативе Анатолия Луначарского как Клуб мастеров искусств, говорится на его сайте. С 1938 года ЦДРИ располагается в историческом особняке на Пушечной улице, где зарождался будущий МХАТ.

Во время Великой Отечественной войны ЦДРИ не прекращал работу, организуя концерты для фронта и госпиталей.

Погорелова — заслуженный деятель искусств РСФСР. Она внесла значительный вклад в развитие отечественной культуры. «Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость. Для многих Энгилиса стала творческой мамой, благодаря которой многие сделали первые шаги на сцене, став впоследствии заслуженными и народными!» — говорится в некрологе худрука ЦДРИ.

Прощание с Энгилисой Погореловой состоится 14 октября в 12:00 в Большом зале ЦДРИ.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Москва
