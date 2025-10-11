Немка вернула Греции украденный 60 лет назад фрагмент древней колонны

Фото: Министерство культуры Греции

Жительница Германии украла фрагмент античной колонны и вернула его властям Греции спустя 60 лет, сообщило греческое Министерство культуры. Капитель — венчающая часть колонны — длиной и шириной 24 и 33,5 см украшала здание Леонидеон, относящееся ко второй половине IV века до н.э.

Как отмечается в сообщении, возвращение фрагмента стало возможным «благодаря чуткости и мужеству немки». Женщина присвоила его себе в 1960-х годах, когда посещала Олимпию — одно из крупнейших святилищ Древней Греции, где зародились и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.

В министерстве отметили, что на поступок жительницу Германии вдохновило возвращение важных исторических артефактов из университета города Мюнстер в страны их происхождения. В 2019 году университет вернул в Грецию скифос, который был завоеван греческим бегуном Спиросом Луисом на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году. В 2024 году Мюнстер вернул римскую мраморную мужскую голову с кладбища в Салониках.

В начале октября во французской коммуне Изернор при исследовании древних колодцев нашли 15 деревянных табличек для письма времен Древнего Рима. Артефакты сохранились благодаря отсутствию света, низкому уровню кислорода и заболоченной почве.