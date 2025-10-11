 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Немка вернула Греции украденный 60 лет назад фрагмент древней колонны

Фото: Министерство культуры Греции
Фото: Министерство культуры Греции

Жительница Германии украла фрагмент античной колонны и вернула его властям Греции спустя 60 лет, сообщило греческое Министерство культуры. Капитель — венчающая часть колонны — длиной и шириной 24 и 33,5 см украшала здание Леонидеон, относящееся ко второй половине IV века до н.э.

Как отмечается в сообщении, возвращение фрагмента стало возможным «благодаря чуткости и мужеству немки». Женщина присвоила его себе в 1960-х годах, когда посещала Олимпию — одно из крупнейших святилищ Древней Греции, где зародились и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.

В министерстве отметили, что на поступок жительницу Германии вдохновило возвращение важных исторических артефактов из университета города Мюнстер в страны их происхождения. В 2019 году университет вернул в Грецию скифос, который был завоеван греческим бегуном Спиросом Луисом на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году. В 2024 году Мюнстер вернул римскую мраморную мужскую голову с кладбища в Салониках.

В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

В начале октября во французской коммуне Изернор при исследовании древних колодцев нашли 15 деревянных табличек для письма времен Древнего Рима. Артефакты сохранились благодаря отсутствию света, низкому уровню кислорода и заболоченной почве.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Германия Греция колонны Олимпия
Материалы по теме
Археологи нашли старинные предметы женского рукоделия в Замоскворечье
Общество
Археологи выяснили, кто был похоронен у стен Херсонеса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12