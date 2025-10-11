Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито

Video

Турция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) лидера международной преступной группировки CHROOKE Абдуллу Альпа Устуна, более известного под прозвищем Дон Вито. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.

Как уточнил министр, Дон Вито разыскивался по так называемому красному бюллетеню Интерпола за «отмывание активов, полученных преступным путем, незаконный оборот или приобретение наркотиков или стимуляторов, а также создание организации с целью совершения преступления».

Кроме того, из ОАЭ в Турцию, по словам Ерликая, экстрадировали члена организованной наркогруппировки Хасана Лалу, которого также разыскивали по красному бюллетеню. Турецкие власти обвиняют его в причастности к импорту наркотиков и отмыванию активов, полученных преступным путем.

Министр также опубликовал кадры экстрадиции задержанных за торговлю наркотиками. На них запечатлен самолет на взлетно-посадочный полосе в окружении представителей турецких сил безопасности. Мужчины, доставленные на территорию Турции, во время полета были в наручниках и с завязанными глазами.

В Турции действуют строгие законы против использования, хранения или оборота наркотиков, это регулируется статьей 191 Уголовного кодекса. Употребление и хранение запрещенных веществ наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. За распространение наркотиков грозит до 20 лет.