Общество
Над Черным морем сверкнула молния в 10 раз мощнее нормы

Мощный разряд молнии силой тока 376 килоампер зафиксировали 10 октября над горами неподалеку от Адлера в Краснодарском крае, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Это примерно в 10 раз мощнее нормы по току молний, которая составляет 20–30 килоампер.

«Зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер, который можно было воспринять за работу объектовой ПВО. Кроме этого произошла еще целая серия молний силой тока более 100–200 килоампер», — рассказал он.

Он пояснил, что экстремальные ливни в регионе связаны с балканским циклоном «Барбара», за сутки он обрушил на черноморское побережье 80% октябрьской нормы осадков. До конца недели в регионе ожидается еще месячная норма ливней, добавил синоптик.

В Дагестане в 73 населенных пунктах пропал свет из-за ливней
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Гидрометцентр ранее продлил штормовое предупреждение в Сочи и на федеральной территории «Сириус» до 12 октября из-за угрозы ливней в сочетании с грозой. Утром 10 октября спасатели ликвидировали там последствия подтоплений — в двух жилых домах уровень воды достигал 10–15 см. Для откачки воды были задействованы три мотопомпы. В пункты временного размещения было отправлено две семьи.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Погода молния Евгений Тишковец
