Общество⁠,
Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Два человека погибли и еще один госпитализирован с ранением после взрыва боеприпаса в поселке Степной в Ленинском районе Волгоградской области, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в гараже. По предварительным данным, боеприпас взорвался во время незаконных поисковых работ. Как говорят очевидцы, двое мужчин, в том числе хозяин гаража, разобрали снаряд, чтобы потом сдать его в пункт приема металлолома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), отмечается в сообщении СК.

