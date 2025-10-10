Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом
Два человека погибли и еще один госпитализирован с ранением после взрыва боеприпаса в поселке Степной в Ленинском районе Волгоградской области, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в гараже. По предварительным данным, боеприпас взорвался во время незаконных поисковых работ. Как говорят очевидцы, двое мужчин, в том числе хозяин гаража, разобрали снаряд, чтобы потом сдать его в пункт приема металлолома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), отмечается в сообщении СК.
