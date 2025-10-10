 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Росстат зафиксировал снижение цен на овощи и фрукты

Фото: Semiglass / Shutterstock
Цены на овощи и фрукты снизились в сентябре в среднем на 3,5%, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Сильнее всего подешевели морковь (-16,6%), картофель (-15,2%), лук (-14,8%), белокочанная капуста (-12,8%), свекла (-12,3%), яблоки (-12,0%) и виноград (-9,9%). При этом выросли цены на помидоры (+22,7%), сладкий перец (+7,5%), апельсины (+4,9%) и бананы (+3,5%).

Снижение цен также зафиксировано для оливкового масла (-2,8%), сгущенного молока и какао (-0,7%), риса, соли, черного чая и йогурта (-0,5%).

В группе мясных продуктов выросла стоимость печени (+1,7%), куриного мяса (+1,6%), говядины (+1,1%), свинины (+1,0%) и колбасных изделий (+0,7%). Подешевели индейка (-0,4%) и баранина (-0,3%).

Среди рыбопродуктов подорожали кальмары (+1,2%), соленая и копченая рыба (+0,7%), разделанная рыба (+0,6%) и рыбные консервы (+0,5%), тогда как икра лососевых подешевела на 1,2%.

Среди прочих товаров выросли цены на яйца (+4,4%), жевательную резинку (+2,0%), сухие супы (+1,3%), гречку и кофе (+1,1%), хлеб и услуги общепита (+0,9%), мед (+0,8%) и ряд молочных, хлебобулочных и алкогольных товаров (+0,6–0,7%).

Росстат показал изменение цен на овощи из «борщевого набора» за пять лет
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В августе в России впервые за три года произошло снижение цен за месяц и была зафиксирована дефляция 0,4%. До этого снижение цен за месяц было отмечено в августе 2022 года, когда индекс потребительских цен составил 99,48%. Также дефляция была в июле и июне того же года.

Как отметили в Росстате, в августе 2025 года по сравнению с июлем того же года индекс потребительских цен составил 99,60%, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,94% (в августе 2024 года — 100,20%, по сравнению с декабрем 2023 года — 105,27%).

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Росстат цены продукты питания овощи фрукты
