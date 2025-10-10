Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет
Актриса Эльвира Осипова умерла на 80-м году жизни, сообщили РБК в Театре на Васильевском.
Осипова родилась в 1946 году. В разные годы она работала в Красноярском ТЮЗе, Ленинградском Малом драматическом театре, Ленинградском театре имени Ленсовета и Театре на Васильевском.
Осипова также снималась в кино. Свою дебютную роль исполнила в фильме Виктора Греся «Слепой дождь…» в 1968 году. Позднее Осипова снялась в кинолентах «Черная курица, или Подземные жители» и «Счастливый человек».
После завершения актерской карьеры Осипова работала в театре в качестве гримера.
