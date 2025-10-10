 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет

Эльвира Осипова в фильме &laquo;Слепой дождь&raquo;, 1968 год
Эльвира Осипова в фильме «Слепой дождь», 1968 год (Фото: Укртелефильм )

Актриса Эльвира Осипова умерла на 80-м году жизни, сообщили РБК в Театре на Васильевском.

Осипова родилась в 1946 году. В разные годы она работала в Красноярском ТЮЗе, Ленинградском Малом драматическом театре, Ленинградском театре имени Ленсовета и Театре на Васильевском.

Умер худрук Марийского театра драмы Василий Пектеев
Общество
Василий Пектеев

Осипова также снималась в кино. Свою дебютную роль исполнила в фильме Виктора Греся «Слепой дождь…» в 1968 году. Позднее Осипова снялась в кинолентах «Черная курица, или Подземные жители» и «Счастливый человек».

После завершения актерской карьеры Осипова работала в театре в качестве гримера.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

