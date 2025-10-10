 Перейти к основному контенту
Общество
Воробьев поддержал предложение Матвиенко о платном ОМС для неработающих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить взносы за ОМС.

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», — отметил губернатор (цитата по «РИА Новости»).

Минздрав предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов
Общество

Воробьев добавил, что платить за ОМС не должны те, кто ухаживает за детьми или находится в уязвимом положении.

Ранее Матвиенко предложила собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с неработающих граждан или получающих теневые доходы. По ее словам, неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тыс. руб. для оплаты ОМС.

Власти Петербурга поддержали идею о новых взносах для безработных.

