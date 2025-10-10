Певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле
Народного артиста Кабардино-Балкарии, певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле. Предварительная дата похорон — 13 октября, рассказала РБК пиар-менеджер исполнителя Виктория Воропай.
Она пояснила, что Израиль выбрали, поскольку последние более пяти лет Амирамов жил в этой стране вместе с родными. Там же похоронена его мать.
Амирамов — российский певец, композитор и поэт, обладающий званиями народного артиста Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Родился в 1956 году в Нальчике, получил музыкальное образование, а затем окончил Ростовский институт народного хозяйства.
Наибольшую популярность музыканту принесли лирические композиции «Молодая», «Лучшая из мам» и «Аленка». Его дебютная пластинка «Последний дебют», выпущенная в 1989 году, сразу стала золотой — было продано более 1 млн экземпляров. Помимо музыкальной деятельности, Амирамов проявил себя как писатель: в 2009 году вышла его книга «Все так… или истерика», содержащая избранные стихи и тексты песен.
