 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Ефрем Амирамов
Ефрем Амирамов (Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press)

Народного артиста Кабардино-Балкарии, певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле. Предварительная дата похорон — 13 октября, рассказала РБК пиар-менеджер исполнителя Виктория Воропай.

Она пояснила, что Израиль выбрали, поскольку последние более пяти лет Амирамов жил в этой стране вместе с родными. Там же похоронена его мать. 

Амирамов — российский певец, композитор и поэт, обладающий званиями народного артиста Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Родился в 1956 году в Нальчике, получил музыкальное образование, а затем окончил Ростовский институт народного хозяйства.

Наибольшую популярность музыканту принесли лирические композиции «Молодая», «Лучшая из мам» и «Аленка». Его дебютная пластинка «Последний дебют», выпущенная в 1989 году, сразу стала золотой — было продано более 1 млн экземпляров. Помимо музыкальной деятельности, Амирамов проявил себя как писатель: в 2009 году вышла его книга «Все так… или истерика», содержащая избранные стихи и тексты песен.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Софья Полковникова
певец похороны Израиль
Материалы по теме
ТАСС сообщил о смерти автора хита 1990-х «Молодая» Ефрема Амирамова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах Бизнес, 16:31
ПСБ представил банк для предпринимателей в мессенджере MAX Пресс-релиз, 16:25
Итоги кинофестиваля «Маяк-2025»: ода дебютам и визионерству Стиль, 16:25
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки Спорт, 16:22
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву Политика, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться Политика, 16:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями Политика, 16:11
Как противница Чавеса и Мадуро пришла к Нобелевской премии мира 16:11
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений Политика, 16:09
«Правотех» подвел итоги конкурса инновационных проектов «Импульс» Пресс-релиз, 16:08
Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам Инвестиции, 16:07
Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю Бизнес, 16:03
Собянин показал проект парка на месте монорельса Город, 16:00