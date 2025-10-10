Финские гимназии и техникумы станут платными для учеников из России

Власти Финляндии собираются ввести платное обучение в старших классах школы (гимназиях, lukio) и профессиональных училищах для учащихся, приехавших из стран за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Соответствующий законопроект правительство внесло в национальный парламент.

«Студентам из третьих стран в будущем придется платить за обучение как в старших классах средней школы, так и в профессионально-технических училищах. Эти студенты больше не будут иметь права на государственное финансирование», — говорится в сообщении на сайте кабинета.

Система школьного образования в Финляндии подразумевает, что после средней школы учащиеся поступают в образовательные учреждения второй ступени: гимназии (lukio) или профессиональные училища. В некоторых гимназиях есть возможность получить специализацию, например, в области спорта или музыки. Обучение 2-й ступени длится 3-5 лет.

Правительство перестанет направлять субсидии муниципалитетам, организующим обучение студентов из третьих стран, уточнила финская национальная телерадиовещательная компания Yle. По ее информации, плату за обучение будут взимать в виде ежегодного взноса.

Без подтверждения оплаты нельзя будет рассчитывать на получение вида на жительство (ВНЖ) для обучения, отметили в правительстве.

У новых правил есть и ряд исключений. Согласно проекту, от ежегодных взносов освобождены студенты из третьих стран, которые постоянно проживают в ЕЭЗ или получили ВНЖ на основании трудоустройства. Исключение будет сделано и для лиц, которым была предоставлена временная защита, как в случае с беженцами из Украины.

Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 августа 2026 года.