 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Финские гимназии и техникумы станут платными для учеников из России

Фото: SariMe / Shutterstock
Фото: SariMe / Shutterstock

Власти Финляндии собираются ввести платное обучение в старших классах школы (гимназиях, lukio) и профессиональных училищах для учащихся, приехавших из стран за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Соответствующий законопроект правительство внесло в национальный парламент.

«Студентам из третьих стран в будущем придется платить за обучение как в старших классах средней школы, так и в профессионально-технических училищах. Эти студенты больше не будут иметь права на государственное финансирование», — говорится в сообщении на сайте кабинета.

Система школьного образования в Финляндии подразумевает, что после средней школы учащиеся поступают в образовательные учреждения второй ступени: гимназии (lukio) или профессиональные училища. В некоторых гимназиях есть возможность получить специализацию, например, в области спорта или музыки. Обучение 2-й ступени длится 3-5 лет. 

Правительство перестанет направлять субсидии муниципалитетам, организующим обучение студентов из третьих стран, уточнила финская национальная телерадиовещательная компания Yle. По ее информации, плату за обучение будут взимать в виде ежегодного взноса.

Без подтверждения оплаты нельзя будет рассчитывать на получение вида на жительство (ВНЖ) для обучения, отметили в правительстве.

У новых правил есть и ряд исключений. Согласно проекту, от ежегодных взносов освобождены студенты из третьих стран, которые постоянно проживают в ЕЭЗ или получили ВНЖ на основании трудоустройства. Исключение будет сделано и для лиц, которым была предоставлена временная защита, как в случае с беженцами из Украины.

Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 августа 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Финляндия образование законопроект бесплатное обучение отмена ЕС
Материалы по теме
Финляндия спрогнозировала, как изменится мир в следующие два десятилетия
Политика
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Медведев заявил, что Финляндия «обрушила» многолетние отношения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира Политика, 14:59
Финские гимназии и техникумы станут платными для учеников из России Общество, 14:55
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 14:52
Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России Политика, 14:52
Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР Политика, 14:48
ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ Спорт, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами Политика, 14:37
Прокуратура вынесла предостережение мэру Липецка из-за аварийного жилья Общество, 14:34
Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего за два года показателя Спорт, 14:33
Адвокат сообщила об аресте имущества зампреда «Яблока» Круглова Политика, 14:31
На западе Москвы появится полигон тестирования идей «города будущего» Отрасли, 14:31
Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду Спорт, 14:27
NYT узнала о беспокойстве военных США из-за активности дронов на Украине Политика, 14:21