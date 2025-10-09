 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери

Мариус Кесери
Мариус Кесери (Фото: Direcția 5 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Барабанщик основанной в 1991 году румынской поп-рок-группы Direction 5 Мариус Кесери умер на 61-м году жизни, сообщили его коллеги на странице группы в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы были вместе 30 лет. Спасибо от всего сердца! Покойся с миром, Мариус Кесери!» — говорится в публикации. Подробности о причине смерти не уточняются.

Кесери родился в марте 1965 года. Он участвовал в создании популярных песен Direction 5, таких как Am nevoie de tine, Obsesia, Primul meu sărut и Vreau să mă îndrăgostesc, отмечает DigiFM. До присоединения к Direction 5 музыкант сотрудничал с несколькими известными румынскими коллективами, включая Voltaj, а также с рок-группой Hardton и музыкантом Валериу Стериан. Кесери, как сообщает Libertatea, был известен коллегам и друзьям под прозвищем Тете.

«Когда уходят люди, с которыми тебя связывает время, которых ты знаешь более 30 лет, это нелегко. Человек и выдающийся музыкант. Да упокоится твоя душа, Мариус Кесери, соболезнования Directia 5», — написал в Facebook Тео Петер, басист румынской рок-группы Altar.

Полина Дуганова
смерть барабанщик Румыния музыка
