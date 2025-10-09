В Петербурге разоблачили финансовую пирамиду на сотни миллионов рублей

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, участники которой обманули не менее 200 граждан на сумму около 600 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, организатором схемы выступил местный предприниматель. В преступную деятельность также были вовлечены его сестра и племянник. Через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали средства граждан, обещая доходность до 25% годовых.

Полученные деньги участники схемы использовали в личных целях, на них же покупали имущество. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны, им грозит до десяти лет заключения.

В мае Банк России сообщил, что 86% выявленных финансовых пирамид принимают средства в криптовалюте. За первые три месяца 2025 года ЦБ выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 1638 — финансовые пирамиды.

Большинство из них представляли собой псевдоинвестиционные проекты, предлагающие вложения в криптоактивы, недвижимость и «быстроокупаемый бизнес». Организаторы продвигали схемы через сайты, соцсети и мессенджеры, в том числе при участии блогеров.