Политика⁠,
0

Суд оправдал обвиненного в клевете на главу Брянской области блогера

Сергей Маслов
Сергей Маслов (Фото: СУ СК России по Брянской области)

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которого обвиняли в клевете на главу региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма. Об этом РБК сообщили в суде.

«Оправдательный вердикт вынесен коллегией присяжных заседателей, на основании этого вердикта вынесен судом оправдательный приговор», — сказал собеседник РБК.

Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
Политика
Арсен Маркарян

В апреле 2021 года Маслова осудили по ч. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса — клевета — и назначили ему штраф в размере 1 млн руб. Маслов подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.

В 2024 году против Маслова выдвинули новые обвинения о распространении в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора Богомаза, а также в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Маслова обвинили в клевете и в реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Сначала блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но в апреле 2025-го мужчину заключили под стражу, так как, по версии следствия, он дважды нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В июне 2025 года начался судебный процесс с участием присяжных. Коллегия присяжных решила, что вина Маслова не доказана по всем предъявленным эпизодам.

Яна Баширова, Софья Полковникова
Брянская область оправдательный приговор Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
