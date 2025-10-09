Суд оправдал обвиненного в клевете на главу Брянской области блогера

Сергей Маслов (Фото: СУ СК России по Брянской области)

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которого обвиняли в клевете на главу региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма. Об этом РБК сообщили в суде.

«Оправдательный вердикт вынесен коллегией присяжных заседателей, на основании этого вердикта вынесен судом оправдательный приговор», — сказал собеседник РБК.

В апреле 2021 года Маслова осудили по ч. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса — клевета — и назначили ему штраф в размере 1 млн руб. Маслов подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.

В 2024 году против Маслова выдвинули новые обвинения о распространении в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора Богомаза, а также в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Маслова обвинили в клевете и в реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Сначала блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но в апреле 2025-го мужчину заключили под стражу, так как, по версии следствия, он дважды нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В июне 2025 года начался судебный процесс с участием присяжных. Коллегия присяжных решила, что вина Маслова не доказана по всем предъявленным эпизодам.