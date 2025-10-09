Назвавшего спикера «фуфлом» депутата лишили мандата

Леонард Насибуллин (Фото: duma_uray / Telegram)

Депутата городской думы Урая в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре лишили мандата из-за приговора по делу о публичном оскорблении представителя власти, сообщает думская пресс-служба. Речь идет о Леонарде Насибуллине, который в сентябре получил судимость — суд признал его виновным в оскорблении представителя власти по ст. 319 Уголовного кодекса.

По словам адвоката потерпевшего Оксаны Рудик, суд оштрафовал Насибуллина за то, что тот публично назвал «фуфлом» председателя урайской думы Александра Величко. Апелляционная инстанция признала приговор законным.

Внеочередное заседание думы Урая состоялось 8 октября, оно было посвящено вопросу о досрочном прекращении полномочий Насибуллина. Приговор вступил в законную силу 18 сентября. После этого по закону полномочия лица, занимающего муниципальную должность, подлежат досрочному прекращению.

«По итогам открытого голосования урайские парламентарии единогласно приняли решение о лишении Леонарда Насибуллина статуса депутата», — отметили в думе.

О том, что вынесенный Насибуллину приговор апелляция признала законным, адвокат потерпевшего Величко Оксана Рудик сообщила ранее. Тогда же она заявила об ожидании прекращения полномочий депутата в связи с полученной судимостью.