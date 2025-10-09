Корейская сторона опровергла данные об отказах россиянам во въезде

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Национальная организация туризма Кореи (НОТК) опровергла информацию о массовых отказах во въезде в страну россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян», — приводит АТОР слова представителя московского офиса НОТК.

В НОТК также отметили, что сейчас в Южной Корее происходит наплыв туристов, так как идет пора красных кленов. НОТК связался со всеми продающими туры в Корею операторами, «и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов».

Пора красных кленов в Южной Корее называется «танпхун». Как говорится на сайте АТОР, период длится примерно с конца сентября до середины ноября, тогда листья деревьев окрашиваются в красные, желтые и золотые цвета.

Накануне, 8 октября, телеграм-канал Baza сообщил, что пограничники Южной Кореи разворачивают на границе туристов из России, а также проверяют их на знание достопримечательностей Сеула. Как рассказали изданию сами туристы, их спрашивали о знании истории, памятников и знаковых мест. Людей заставляют ждать или вовсе отказывают во въезде.

НОТК (Korea Tourism Organization) — это государственная некоммерческая организация, основанная в 1962 году для продвижения туризма в Республике Корея и привлечения иностранных туристов. В России есть два представительства НОТК: в Москве и во Владивостоке.