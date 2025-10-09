В Находке задержан пенсионер, напавший в автобусе на девочку из-за спора о месте

В Находке задержали пенсионера, подравшегося со школьницей в автобусе

В Находке задержан 68-летний пенсионер, напавший на школьницу, которая отказалась уступить место в автобусе, сообщает пресс-служба местной полиции.

«В полицию поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городском автобусе, следовавшем по маршруту № 2. В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлена», — сказано в сообщении.

Ранее в интернете распространилась видеозапись из автобуса. На ней записан конфликт пожилого мужчины с 15-летней школьницей. Девочка не уступила место пенсионерке, и мужчина сел на колени к девочке. «Встаньте с меня», — потребовала школьница, после чего между ними началась потасовка, он заломил ей руку за спину. «Аплодисменты, аплодисменты», — захлопала в ладоши одна из пассажирок.

Инцидент произошел еще 10 сентября. «Водрузился на колени и всем весом начал прыгать на коленях моей несовершеннолетней сестры. Девочка от боли пыталась скинуть мужчину, но тот схватил ее за руку и заломил за спину. Ни в коем случае не пытаюсь оправдать поступок сестры: уступать пожилым надо, но еще надо понимать, что ситуации бывают разные и всегда важно оставаться человеком, а не вершить самосуд», — рассказала местному Vladivostok1 старшая сестра пострадавшей.

Родственники девочки рассказали изданию, что полиция не смогла установить личность мужчины и отказалась завести дело.

7 октября прокуратура региона взяла на себя контроль за расследованием. В этот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по нападению.