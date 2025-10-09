Бас-гитарист Kiss Джин Симмонс попал в ДТП

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу (штат Калифорния), сообщает NBC 4 Los Angeles.

По информации телеканала, 7 октября 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину.

Сообщается, что очевидец ДТП позвонил по номеру 911, после чего на место происшествия прибыли офицеры из департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

После аварии Симмонс был госпитализирован для обследования, сообщили в полиции. Власти заявили, что Симмонс подробно описал дорожно-транспортное происшествие сотрудникам экстренных служб и сообщил, что он потерял сознание, а затем врезался в припаркованный автомобиль.

8 октября Симмонс в социальной сети X заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

«Спасибо всем за добрые пожелания. Со мной все в полном порядке», — написал он.

Жена Симмонса, Шэннон Твид, сообщила NBC 4, что музыкант в настоящее время восстанавливается дома.

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Коллектив стал известен благодаря яркому сценическому образу, характерному гриму и зрелищным шоу. Помимо Симмонса, в классический состав Kiss входят Эйс Фрейли, Пол Стэнли и Питер Крисс. Группа продала более 100 миллионов копий альбомов по всему миру. В 2014 году Kiss включили в Зал славы рок-н-ролла.