Фото: WW_Direct / X Фото: WW_Direct / X Фото: WW_Direct / X

В сети появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора со съемок нового сериала HBO про Гарри Поттера. Кадрами поделился официальный аккаунт поттерианы Wizarding World Direct в соцсети X.

На фотографиях 79-летний актер в образе волшебника прогуливается по пляжу. Как передает Daily Mail, съемки сцены романа «Гарри Поттер и философский камень» происходят в Корнуолле в Англии.

Джон Литгоу снялся в лентах «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян» и «Конклав», а также в сериалах «Третья планета от Солнца» (получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ) и «Как я встретил вашу маму».

«Это было непростое решение, потому что оно определит последнюю главу моей жизни. Боюсь», — приводит слова актера Daily Mail.

Премьера сериала о Гарри Поттере состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.