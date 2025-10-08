Появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора
В сети появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора со съемок нового сериала HBO про Гарри Поттера. Кадрами поделился официальный аккаунт поттерианы Wizarding World Direct в соцсети X.
На фотографиях 79-летний актер в образе волшебника прогуливается по пляжу. Как передает Daily Mail, съемки сцены романа «Гарри Поттер и философский камень» происходят в Корнуолле в Англии.
Джон Литгоу снялся в лентах «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян» и «Конклав», а также в сериалах «Третья планета от Солнца» (получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ) и «Как я встретил вашу маму».
«Это было непростое решение, потому что оно определит последнюю главу моей жизни. Боюсь», — приводит слова актера Daily Mail.
Премьера сериала о Гарри Поттере состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов