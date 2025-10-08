Северные провинции Турции у Черного моря накрыло градом. Видео
В северных провинциях Турции 8 октября 2025 года разразилась непогода: сильный град, сопровождаемый ливнем и порывистым ветром.
Град начался в полуденные часы и за считанные минуты покрыл улицы белым слоем. В районе Чайджума провинции Зонгулдак размер градин варьировался от фундука до грецкого ореха. Жители искали укрытие под навесами зданий, а водители спешно перемещали автомобили в гаражи и под крыши. Движение транспорта было затруднено из-за скользких дорог и низкой видимости.
Местные власти призвали граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Град также затронул другие регионы Турции. В районе Алашехир провинции Маниса сильный град размером с грецкий орех прошел в ночь на 8 октября. В провинции Сакарья днем был зафиксирован град размером с фундук, он сопровождался ливнем. Метеорологические службы Турции предупреждают о возможных новых осадках в ближайшие дни, особенно в регионах Восточного Черноморья.
Власти Зонгулдака и Сакарьи проводят оценку ущерба, нанесенного непогодой, включая повреждения сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.
Аэропорт Антальи сообщил «РИА Новости» о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов.
