 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Северные провинции Турции у Черного моря накрыло градом. Видео

Северные провинции Турции у Черного моря накрыло градом. Видео
Video

В северных провинциях Турции 8 октября 2025 года разразилась непогода: сильный град, сопровождаемый ливнем и порывистым ветром.

Град начался в полуденные часы и за считанные минуты покрыл улицы белым слоем. В районе Чайджума провинции Зонгулдак размер градин варьировался от фундука до грецкого ореха. Жители искали укрытие под навесами зданий, а водители спешно перемещали автомобили в гаражи и под крыши. Движение транспорта было затруднено из-за скользких дорог и низкой видимости.

Местные власти призвали граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Град также затронул другие регионы Турции. В районе Алашехир провинции Маниса сильный град размером с грецкий орех прошел в ночь на 8 октября. В провинции Сакарья днем был зафиксирован град размером с фундук, он сопровождался ливнем. Метеорологические службы Турции предупреждают о возможных новых осадках в ближайшие дни, особенно в регионах Восточного Черноморья.

Власти Зонгулдака и Сакарьи проводят оценку ущерба, нанесенного непогодой, включая повреждения сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.

Аэропорт Антальи сообщил «РИА Новости» о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция непогода Черное море
Материалы по теме
Синоптики рассказали об «атаке» шторма, принесшего разрушения на Сахалине
Общество
Из-за шторма самолет в Британии совершил жесткую посадку. Видео
Общество
Как шторм на Алтае устроил бурелом на дороге. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard Финансы, 19:54
Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае Спорт, 19:46
Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич Общество, 19:41
СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге Общество, 19:39
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за «ЛГБТ-пропаганды» Общество, 19:34
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ направил Росимуществу предписание о не сделанной оферте по акциям ЮГК Инвестиции, 19:22
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:19
Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения гражданства Германии Политика, 19:14
«РИА Новости» узнало о подозреваемом в убийстве архитектора в Петербурге Общество, 19:11
Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream Политика, 19:07
В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание Общество, 19:07
Путин и Алиев в Таджикистане проведут встречу впервые с прошлой осени Политика, 19:04