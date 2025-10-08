В России пресекли более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства
С июня 2025 года в России с помощью системы обязательной маркировки «Честный знак» пресекли более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), разработавшей систему маркировки.
«Каждый случай [продажи просроченного лекарственного препарата] может стоить человеку жизни. Наша цель — полностью исключить возможность появления просроченных препаратов на прилавках аптек», — сообщил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.
Согласно данным системы маркировки, в период с 1 июня по 30 сентября россияне приобрели лекарств в аптеках на общую сумму свыше 553,4 млрд руб. При этом чаще всего из оборота блокировались просроченные препараты на основе левотироксина натрия и умифеновира, а также йод, зеленка и экстракт травы алтея лекарственного.
Наибольшая доля заблокированных просроченных лекарств зафиксирована в Смоленской области (20,8%), Москве (7,5%) и Краснодарском крае (6,6%). В десятку регионов с наибольшим числом блокировок также вошли Нижегородская, Самарская и Московская области, Республика Крым, Дагестан, Воронежская область и Якутия.
