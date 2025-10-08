Синоптик спрогнозировала смену тумана на дожди в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Начиная с четверга, 9 октября, в столичном регионе усилится ветер, а на смену «опасному» туману придут дожди. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Давление будет постепенно понижаться и усилится ветер, а туман формируется при штилевой погоде, поэтому вероятность тумана уменьшается, а вероятность дождей увеличивается. В пятницу будет настоящий дождь, и выходные будут дождливые, поэтому тумана ждать не приходится. Туманы прекратятся — начнутся дожди», — сказала синоптик.

Одновременно начнет понижаться температура воздуха, отметила эксперт в своем телеграм-канале. «Четверг, 9 октября, в Москве и области станет последним теплым днем, когда средняя суточная температура воздуха превышает норму на два-три градуса», — сообщила Позднякова. Начиная с пятницы в столичном регионе усилится влияние атлантического циклона, так что в начале следующей недели температура «будет даже ниже нормы на пару градусов», добавила синоптик.

В ночь на четверг в столице ожидается туманная погода, видимость будет сниженной, предупредила эксперт.

«Существенных осадков не ожидается, а атмосферное давление высокое, если где-то прояснится небо, то тогда температура понизится. Сейчас высокая влажность, и стоит температуре понизиться, десятых долей температуры хватит для того, чтобы сформировался туман. Завтра мы ждем, что туман может быть уже в Москве с видимостью 100–200 м», — рассказала Позднякова в беседе с агентством «Москва».

«Туман с видимостью 100 м — это опасный туман, надо обязательно соблюдать скоростной режим, иначе вы не сможете оценить объективно обстановку впереди вас. Если до этого были предупреждения о туманах с видимостью 300–500 м, то предстоящая ситуация будет более сложная», — заключила синоптик.