Багреева рассказала о перспективах внедрения цифрового рубля в госсекторе

Мария Багреева на форуме Finopolis (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Внедрение цифрового рубля в госсекторе российской столицы позволит повысить прозрачность расходов, не подлежащих казначейскому сопровождению, ускорит платежи и упростит контроль за их целевым использованием. Об этом в своем выступлении на форуме Finopolis в Сочи рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, цифровая валюта ЦБ позволит отслеживать «цифровой след» каждого платежа, который не подлежит казначейскому сопровождению, снижать риски злоупотреблений и автоматизировать переводы через смарт‑контракты, что сократит административные издержки. Сейчас рассматриваются три направления внедрения цифрового рубля в госсекторе Москвы:

контроль целевого направления средств и аналитики расходов при операциях юридических лиц по средствам, не подлежащим казначейскому сопровождению, например, по инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций;

усиление контроля за целевым использованием субсидий и грантов, предоставляемых бизнесу на конкретные цели;

применение в строительных проектах, которые московские организации реализуют на собственные средства для получения детализированных данных о структуре затрат по цепочке нескольких субподрядчиков.

«Эти данные можно будет использовать для повышения точности ценообразования при выполнении строительных работ за счет детальной и оперативной информации о структуре себестоимости, об инфляции, о сезонных колебаниях цен», — отметила Багреева. В дальнейшем цифровой рубль и смарт‑контракты планируют интегрировать с казначейским сопровождением для сокращения трудозатрат и сроков проведения транзакций.

В конце 2024 — начале 2025 годов в столице прошел первый этап пилотного проекта с участием крупной строительной компании города. Пилот подтвердил работоспособность технологии и ее встраивание в финансово‑хозяйственные процессы, было отработано взаимодействие пользователей системы, включая банки, и сформулированы требования к доработке информационных систем цифрового рубля. Сейчас готовится второй этап пилота: планируется тестирование операций с цифровым рублем в рамках строительного проекта, реализуемого за счет собственных средств организации.