Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков и пререканий

Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

В ходе рассмотрения апелляции Эдуарда Шарота против его перевода в колонию общего режима из колонии-поселения Самарский областной суд лишил певца возможности участвовать в заседании через видео-конференц-связь. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шарлот ходатайствовал об отводе своего нового адвоката Юлии Одинцовой, заявив, что она не вникла в детали дела. Он пояснил, что они не встречались лично и не разрабатывали стратегию защиты. После отказа в отводе адвоката Шарлот перестал отвечать на вопросы судьи относительно отводов другим участникам процесса, за что получил от него несколько замечаний.

«Ваша честь, я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!» — выкрикнул певец, когда судья стал разъяснять ему его права. В связи с нарушением порядка судебного заседания и пререканиями судья распорядился отключить Шарлота от сеанса видео-конференц-связи. В итоге суд отклонил апелляционную жалобу Шарлота на перевод из колонии-поселения в колонию общего режима.

РБК обратился за комментарием в Самарский областной суд.

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил музыканта к пяти с половиной годам колонии-поселения. Позже прокуратура потребовала ужесточить наказание, суд оставил первоначальный приговор без изменений.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили публичные действия Эдуарда Шарлота, совершенные летом 2023 года. Артист разместил в Сети видео, на котором сжигал российский паспорт и обращался к украинским властям, а также ролик с прибитой к дереву фотографией патриарха Кирилла, своим военным билетом и крестом. Спустя несколько месяцев после этих инцидентов Шарлот вернулся в Россию, где был задержан в аэропорту. Находясь в СИЗО, он записал видеообращение с извинениями перед патриархом и верующими.

В августе 2025 года центральный районный суд Тольятти принял решение о переводе Шарлота в колонию общего режима из колонии-поселения за нарушения режима содержания. Позже в том же месяце приставы начали конфискацию имущества певца.