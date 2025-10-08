 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков и пререканий

Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков на заседании по апелляции
Шарлот
Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

В ходе рассмотрения апелляции Эдуарда Шарота против его перевода в колонию общего режима из колонии-поселения Самарский областной суд лишил певца возможности участвовать в заседании через видео-конференц-связь. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шарлот ходатайствовал об отводе своего нового адвоката Юлии Одинцовой, заявив, что она не вникла в детали дела. Он пояснил, что они не встречались лично и не разрабатывали стратегию защиты. После отказа в отводе адвоката Шарлот перестал отвечать на вопросы судьи относительно отводов другим участникам процесса, за что получил от него несколько замечаний.

«Ваша честь, я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!» — выкрикнул певец, когда судья стал разъяснять ему его права. В связи с нарушением порядка судебного заседания и пререканиями судья распорядился отключить Шарлота от сеанса видео-конференц-связи. В итоге суд отклонил апелляционную жалобу Шарлота на перевод из колонии-поселения в колонию общего режима.

РБК обратился за комментарием в Самарский областной суд.

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил музыканта к пяти с половиной годам колонии-поселения. Позже прокуратура потребовала ужесточить наказание, суд оставил первоначальный приговор без изменений.

Певцу Шарлоту ужесточат наказание
Политика
Эдуард Шарлот

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили публичные действия Эдуарда Шарлота, совершенные летом 2023 года. Артист разместил в Сети видео, на котором сжигал российский паспорт и обращался к украинским властям, а также ролик с прибитой к дереву фотографией патриарха Кирилла, своим военным билетом и крестом. Спустя несколько месяцев после этих инцидентов Шарлот вернулся в Россию, где был задержан в аэропорту. Находясь в СИЗО, он записал видеообращение с извинениями перед патриархом и верующими.

В августе 2025 года центральный районный суд Тольятти принял решение о переводе Шарлота в колонию общего режима из колонии-поселения за нарушения режима содержания. Позже в том же месяце приставы начали конфискацию имущества певца.

