 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Конфискованного из частного дома льва поселили в зооуголке в Симферополе

Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор

Льва по кличке Симба, ранее конфискованного по решению суда из вольера в частном доме в Ставропольском крае, перевели в Симферопольский зооуголок в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства, хищника изъяли у частных лиц в Ставропольском крае, где животное содержалось с нарушениями закона в одном из домовладений хутора Красночервонный. После внеплановой проверки инспекторов Северо-Кавказского управления Росприроднадзора льва решили передать в специализированный центр на время судебных разбирательств.

Россиянам запретили содержать дома страусов, скорпионов и крокодилов
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

«Теперь Симба переехал в Симферопольский зооуголок», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что лев чувствует себя хорошо и адаптируется к новой среде.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид животных, представляющих потенциальную угрозу для человека или сложных для содержания в неволе. Среди млекопитающих, находящихся под запретом, — крупные хищники (львы, тигры, леопарды), слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, дикобразы, а также волки, лисицы и медведи.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Симферополь животное конфискация
Материалы по теме
В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
Общество
Больше десяти животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска
Общество
РЖД ввели значок о пассажирах с животными при покупке билета на поезд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием Политика, 13:45
Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги» Спорт, 13:41
В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию Политика, 13:39
Из России выдворили 4,5 тыс. иностранцев с опасными инфекциями Общество, 13:37
ВТБ заявил о скором запуске оплаты через iPhone на форуме Finopolis 2025 Отрасли, 13:31
Соболенко сыграет с четвертой ракеткой России на «тысячнике» WTA в Ухане Спорт, 13:27
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого Общество, 13:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за Венгрии и Словакии Политика, 13:20
Прокурор назвал главу Совета судей прикрытием для отелей с интим-услугами Политика, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации Недвижимость, 13:13
Набиуллина объявила о почти полном исчезновении «банковского рабства» Финансы, 13:12
Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония Политика, 13:12
Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков и пререканий Общество, 13:06