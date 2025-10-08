Конфискованного из частного дома льва поселили в зооуголке в Симферополе

Фото: Росприроднадзор

Льва по кличке Симба, ранее конфискованного по решению суда из вольера в частном доме в Ставропольском крае, перевели в Симферопольский зооуголок в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства, хищника изъяли у частных лиц в Ставропольском крае, где животное содержалось с нарушениями закона в одном из домовладений хутора Красночервонный. После внеплановой проверки инспекторов Северо-Кавказского управления Росприроднадзора льва решили передать в специализированный центр на время судебных разбирательств.

«Теперь Симба переехал в Симферопольский зооуголок», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что лев чувствует себя хорошо и адаптируется к новой среде.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид животных, представляющих потенциальную угрозу для человека или сложных для содержания в неволе. Среди млекопитающих, находящихся под запретом, — крупные хищники (львы, тигры, леопарды), слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, дикобразы, а также волки, лисицы и медведи.