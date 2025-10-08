Экосистема МТС сменит название

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Экосистема МТС» до конца года поменяет свое название на ERION, заявил президент группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, холдинг уже зарегистрировал новые товарные знаки.

«Из всех возможных вариантов этот мне понравился больше всего. Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это, безусловно, b2b-бренд, станет ли он b2c, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд», — объяснил Алиев.

Сейчас «Экосистема МТС» соединяет в себе пять направлений продуктов — реклама, кикшеринг, финансы, IT и развлечения. После смены названия каждая из вертикалей компании будет иметь свой бренд, за исключением МТС-банка, рассказал Алиев.

Так, сервис проката самокатов «Юрент» вернется к самостоятельному бренду, но в составе ERION. Рекламная AdTech поменяет свое название, а IT-вертикаль MWS Web Services — сохранит. С нового года каждая компания будет позиционироваться как самостоятельная.

Алиев также подтвердил, что чистая прибыль «Экосистемы МТС» за полугодие упала на 84%. Это является разовым «эффектом прошлого года», а также связано с высокой ставкой. При этом ситуация изменится после ее снижения.