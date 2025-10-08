 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Экосистема МТС сменит название

Экосистема МТС до конца года поменяет название на ERION
МТС MTSS ₽207,3 -0,65% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Экосистема МТС» до конца года поменяет свое название на ERION, заявил президент группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, холдинг уже зарегистрировал новые товарные знаки.

«Из всех возможных вариантов этот мне понравился больше всего. Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это, безусловно, b2b-бренд, станет ли он b2c, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд», — объяснил Алиев.

Сейчас «Экосистема МТС» соединяет в себе пять направлений продуктов — реклама, кикшеринг, финансы, IT и развлечения. После смены названия каждая из вертикалей компании будет иметь свой бренд, за исключением МТС-банка, рассказал Алиев.

МТС решила размещать базовые станции 5G на спутниках
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Так, сервис проката самокатов «Юрент» вернется к самостоятельному бренду, но в составе ERION. Рекламная AdTech поменяет свое название, а IT-вертикаль MWS Web Services — сохранит. С нового года каждая компания будет позиционироваться как самостоятельная.

Алиев также подтвердил, что чистая прибыль «Экосистемы МТС» за полугодие упала на 84%. Это является разовым «эффектом прошлого года», а также связано с высокой ставкой. При этом ситуация изменится после ее снижения.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
МТС смена названия
Материалы по теме
МТС запустила функцию блокировки звонков с зарубежных номеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский боец получил контракт в UFC, проиграв отборочный поединок Спорт, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после неудачи в Ухане Спорт, 10:29
Премьер Дании не увидела альтернатив изъятию активов России для Украины Политика, 10:23
Складные смартфоны уже завоевывают рынок. Сможет ли Apple «поймать волну»Подписка на РБК, 10:21
FT узнала о «пристальном внимании» к NIQ из-за работы в новых регионах Бизнес, 10:21
Техдира японской федерации арестовали за просмотр детского порно Спорт, 10:14
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В РАН объяснили, за что дали Нобелевскую премию по физике Общество, 10:11
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании Финансы, 10:00
Поступательное восстановление: что стало с ипотекой в третьем квартале Недвижимость, 10:00
Клуб отказался от российского вратаря в день старта НХЛ Спорт, 09:57
Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань Политика, 09:50
Шатдаун в США привел к нехватке кадров в аэропортах и задержкам рейсов Политика, 09:44