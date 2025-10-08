Опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, созданную ИИ

Королевская опера Версаля в мае 2026 года представит пьесу, созданную искусственным интеллектом в стиле французского драматурга Мольера (1622-1673), сообщает Sud Ouest.

Постановка под названием «Астролог, или Ложные предзнаменования» станет частью проекта Molierexmachina, реализованного Университетом Сорбонны и Сорбоннским театром Мольера. В пьесе примут участие семь актеров и три музыканта. По сюжету отец обращается к звездам и предсказывает дочери удачный брак, однако она не желает следовать его воле. Служанка Дорин вмешивается, пытаясь помешать женитьбе.

Авторы проекта обучили модель искусственного интеллекта, созданную французским стартапом Mistral, на текстах Мольера и литературе XVII века. «Что касается декораций и костюмов, ИИ обучался рисункам эпохи семнадцатого века», — отметил режиссер театра Мольера Микаэль Буффард.

Алгоритм проходил несколько этапов — от создания сценического плана до написания диалогов, после чего тексты редактировали эксперты, чтобы сохранить стиль эпохи.

В марте при помощи искусственного интеллекта были расшифрованы черновики Александра Пушкина к роману в стихах «Евгений Онегин».

До этого, в 2023 году, издательство «АСТ» выпустило дебютный роман «Этюды Черни» автора Ольги Усковой. В работе над произведением ей помогал робот «Ипполит 1.0», чьи прогнозы на будущее писательница включила в книгу.