Опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, созданную ИИ
Королевская опера Версаля в мае 2026 года представит пьесу, созданную искусственным интеллектом в стиле французского драматурга Мольера (1622-1673), сообщает Sud Ouest.
Постановка под названием «Астролог, или Ложные предзнаменования» станет частью проекта Molierexmachina, реализованного Университетом Сорбонны и Сорбоннским театром Мольера. В пьесе примут участие семь актеров и три музыканта. По сюжету отец обращается к звездам и предсказывает дочери удачный брак, однако она не желает следовать его воле. Служанка Дорин вмешивается, пытаясь помешать женитьбе.
Авторы проекта обучили модель искусственного интеллекта, созданную французским стартапом Mistral, на текстах Мольера и литературе XVII века. «Что касается декораций и костюмов, ИИ обучался рисункам эпохи семнадцатого века», — отметил режиссер театра Мольера Микаэль Буффард.
Алгоритм проходил несколько этапов — от создания сценического плана до написания диалогов, после чего тексты редактировали эксперты, чтобы сохранить стиль эпохи.
В марте при помощи искусственного интеллекта были расшифрованы черновики Александра Пушкина к роману в стихах «Евгений Онегин».
До этого, в 2023 году, издательство «АСТ» выпустило дебютный роман «Этюды Черни» автора Ольги Усковой. В работе над произведением ей помогал робот «Ипполит 1.0», чьи прогнозы на будущее писательница включила в книгу.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов