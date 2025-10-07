Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба

Олег Колисниченко (Фото: kolisnichenko_oleg / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Нижнем Новгороде на 38-м году жизни умер шеф-повар Олег Колисниченко, у него оторвался тромб, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. О смерти Колисниченко из-за тромба сообщает также телеграм-канал Baza. Он входил в топ-50 поваров России.

Как сообщил собеседник РБК, Колисниченко стало плохо на работе, его госпитализировали, а там спустя несколько часов у него оторвался тромб.

Как пишет Baza, после госпитализации врачи провели обследование, которое показало тромб в сонной артерии. Тогда повару провели операцию, но возник отек головного мозга. Колисниченко прооперировали во второй раз, сделав шунтирование. После операций Колисниченко провел в больнице четверо суток в крайне тяжелом состоянии, а скончался 7 октября.

Колисниченко вел два ресторана — Pinci и «Москва-Стамбул». Ранее у него не наблюдалось проблем со здоровьем.

Шеф-повар стал широко известен благодаря проекту La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В Нижний Новгород он переехал в 2024 году.