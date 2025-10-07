Москва запустит пилотные проекты переселения из ветхих домов в рамках КРТ

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В Москве готовят два пилотных проекта переселения жителей из ветхого жилья по механизму комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки — в Таганском районе и Черемушках. Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии.

По мнению городских властей, новый механизм позволит москвичам, чьи дома не вошли в программу реновации, получить равнозначные квартиры в новых домах в тех же районах. На месте устаревшей застройки создадут современные кварталы со школами, детсадами, медучреждениями и спортивной инфраструктурой.

Пилотные проекты КРТ нацелены преимущественно на дома, жители которых ранее просили включить их в реновацию, а также на здания, признанные непригодными для проживания в ближайшей перспективе. Включение конкретных адресов в КРТ будет решаться по итогам голосования собственников и нанимателей по соцнайму, а переселение закрепят нормативным правовым актом правительства Москвы, пояснили в мэрии.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что результаты пилотных проектов позволят учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилфонда. Он подчеркнул, что переезд будет организован в пределах тех же районов, с предоставлением равнозначных квартир в новых домах. «На месте ветхого жилья и устаревшей городской инфраструктуры появятся современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха — это школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спортивные объекты», — добавил Овчинский.

Механизм КРТ работает в столице уже пять лет и заключается в редевелопменте бывших промзон и неэффективно используемых территорий, превращении таких участков в современные многофункциональные кварталы. Теперь же лучшие наработанные практики этих пяти лет будут применены к территориям, занятым многоэтажками, объяснил эксперт строительного рынка, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

«Важно, что переселение в рамках КРТ будет проходить по тем же принципам, что и в программе реновации: жителям будут предоставлены равнозначные квартиры в границах района проживания, — продолжил эксперт. — Жители фактически меняют ветхий дом на современное жилье без дополнительных затрат, при этом рыночная стоимость новых квартир в среднем на несколько миллионов рублей выше». В целом, по словам Преображенского, пилотный проект представляет собой новый механизм, способный «поддерживать жилой фонд в актуальном состоянии на постоянной основе».