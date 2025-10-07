 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Москва запустит пилотные проекты переселения из ветхих домов в рамках КРТ

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В Москве готовят два пилотных проекта переселения жителей из ветхого жилья по механизму комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки — в Таганском районе и Черемушках. Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии.

По мнению городских властей, новый механизм позволит москвичам, чьи дома не вошли в программу реновации, получить равнозначные квартиры в новых домах в тех же районах. На месте устаревшей застройки создадут современные кварталы со школами, детсадами, медучреждениями и спортивной инфраструктурой.

Пилотные проекты КРТ нацелены преимущественно на дома, жители которых ранее просили включить их в реновацию, а также на здания, признанные непригодными для проживания в ближайшей перспективе. Включение конкретных адресов в КРТ будет решаться по итогам голосования собственников и нанимателей по соцнайму, а переселение закрепят нормативным правовым актом правительства Москвы, пояснили в мэрии.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что результаты пилотных проектов позволят учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилфонда. Он подчеркнул, что переезд будет организован в пределах тех же районов, с предоставлением равнозначных квартир в новых домах. «На месте ветхого жилья и устаревшей городской инфраструктуры появятся современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха — это школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спортивные объекты», — добавил Овчинский.

Механизм КРТ работает в столице уже пять лет и заключается в редевелопменте бывших промзон и неэффективно используемых территорий, превращении таких участков в современные многофункциональные кварталы. Теперь же лучшие наработанные практики этих пяти лет будут применены к территориям, занятым многоэтажками, объяснил эксперт строительного рынка, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

«Важно, что переселение в рамках КРТ будет проходить по тем же принципам, что и в программе реновации: жителям будут предоставлены равнозначные квартиры в границах района проживания, — продолжил эксперт. — Жители фактически меняют ветхий дом на современное жилье без дополнительных затрат, при этом рыночная стоимость новых квартир в среднем на несколько миллионов рублей выше». В целом, по словам Преображенского, пилотный проект представляет собой новый механизм, способный «поддерживать жилой фонд в актуальном состоянии на постоянной основе».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
редевелопмент ветхое жилье переселение Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
«МегаФон» и «Самокат» запустили бесплатную быструю доставку сим-карт Пресс-релиз, 19:16
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:14
В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе Политика, 19:03
Бюро Zaha Hadid спроектировало золотой небоскреб в Сербии. Каким он будет Недвижимость, 19:01
Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Запорожской области восстановили подачу электричества Политика, 19:00
Мирра Андреева проиграла 37-летней немке на старте «тысячника» в Ухане Спорт, 18:59
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина Политика, 18:56
Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу Политика, 18:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС Политика, 18:42
Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования Город, 18:40