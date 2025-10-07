В Красноярске пассажирский Ан-24 сел с разрушенным стеклом кабины

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Во время полета пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» произошло разрушение бокового стекла кабины экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прокуроры начали проверку и выяснение обстоятельств происшествия.

Самолет, на борту которого находились 37 пассажиров и пять членов экипажа, следовал из Светлогорска в Красноярск.

Причина разрушения стекла в сообщении не названа. Летчики успешно посадили машину в красноярском аэропорту Черемшанка.