Общество⁠,
В Красноярске пассажирский Ан-24 сел с разрушенным стеклом кабины

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Во время полета пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» произошло разрушение бокового стекла кабины экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прокуроры начали проверку и выяснение обстоятельств происшествия.

Самолет, на борту которого находились 37 пассажиров и пять членов экипажа, следовал из Светлогорска в Красноярск.

Причина разрушения стекла в сообщении не названа. Летчики успешно посадили машину в красноярском аэропорту Черемшанка.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Теги
Красноярск Ан-24 прокуратура авиапроисшествие
