 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Минтрансе предложили запретить судимым за насилие перевозить детей

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Минтранс разработал законопроект, запрещающий допуск к перевозке детей лиц, имеющих судимость, включая погашенную и снятую, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с применением насилия.

Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков на совещании в Совете Федерации. Сенаторы обсуждали вопросы организации в субъектах России перевозок детей школьными автобусами, передает ТАСС.

Изменения должны коснуться ст. 328 Трудового кодекса о приеме на работу в сфере перевозок и транспортных средств. Остриков перечислил преступные деяния, которые могут закрыть людям, совершившим их, доступ к работе в сфере детских перевозок: это похищение, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, грабеж, разбой.

«По факту оградить таких людей необходимо от всего, что касается перевозок детей», — предложил он. Остриков отметил, что проект закона уже прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Генпрокуратуру. В настоящий момент документ готовят к отправке в Минэкономразвития.

Минтранс предложил запретить водителям с судимостью перевозить детей
Общество
Фото:Вадим Анохин / Shutterstock

В ноябре 2024 года, Минтранс опубликовал для общественного обсуждения предложение о запрете людям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить детей. «Ограничение контактов подобных лиц с несовершеннолетними, а именно полный запрет на работу, связанную с организованными перевозками детей, поможет обезопасить последних и защитить от преступных посягательств», — говорилось в проекте.

В 2022 году Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минтранс законопроект судимость перевозка пассажиров Дети
Материалы по теме
Минтранс предложил запретить водителям с судимостью перевозить детей
Общество
Россиянам напомнили об ужесточении перевозок детей в авто с 1 сентября
Общество
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом Политика, 14:33
Новая валюта на рынке труда: какие «плюшки» компании предлагают персоналуПодписка на РБК, 14:30
«Люксом движут эмоции». Как инвесторов в Gucci вдохновил новый CEOПодписка на РБК, 14:30
Карпин рассказал о дефиците нападающих в сборной России Спорт, 14:29
29 октября в Дубае пройдет «RBC Global Talks» Events, 14:23
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий Политика, 14:21
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена» Политика, 14:20
Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали» Спорт, 14:19
«Росатом» рассказал о международном сотрудничестве в сфере мирного атома Пресс-центр, 14:13
В чем суть открытия, за которое дали Нобелевскую премию по физике Life, 14:13
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето Технологии и медиа, 14:13
Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС Политика, 14:12