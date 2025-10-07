В Минтрансе предложили запретить судимым за насилие перевозить детей

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Минтранс разработал законопроект, запрещающий допуск к перевозке детей лиц, имеющих судимость, включая погашенную и снятую, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с применением насилия.

Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков на совещании в Совете Федерации. Сенаторы обсуждали вопросы организации в субъектах России перевозок детей школьными автобусами, передает ТАСС.

Изменения должны коснуться ст. 328 Трудового кодекса о приеме на работу в сфере перевозок и транспортных средств. Остриков перечислил преступные деяния, которые могут закрыть людям, совершившим их, доступ к работе в сфере детских перевозок: это похищение, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, грабеж, разбой.

«По факту оградить таких людей необходимо от всего, что касается перевозок детей», — предложил он. Остриков отметил, что проект закона уже прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Генпрокуратуру. В настоящий момент документ готовят к отправке в Минэкономразвития.

В ноябре 2024 года, Минтранс опубликовал для общественного обсуждения предложение о запрете людям с неснятой и непогашенной судимостью перевозить детей. «Ограничение контактов подобных лиц с несовершеннолетними, а именно полный запрет на работу, связанную с организованными перевозками детей, поможет обезопасить последних и защитить от преступных посягательств», — говорилось в проекте.

В 2022 году Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси.